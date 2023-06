GEA: Kursziel bei 44,88 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktien von GEA werden nach Meinung der Experten am Markt momentan nicht gerecht bewertet. Das aktuelle Kursziel liegt bei 44,88 EUR und damit um +13,71% höher als der gegenwärtige Preis.

• GEA: Am 12.06.2023 mit einem Anstieg von +0,59%

• Guru-Rating von GEA unverändert auf dem Niveau von 3,56

• Durchschnittlicher Kauf-Anteil der Analysten beträgt +44%

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen negativen Trend mit einer Gesamtkursentwicklung in Höhe von -2,01%. Die Bankanalysten zeigen sich optimistischer und sprechen ein mittelfristiges Potential an.

Sechs Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Fünf weitere folgen dieser Einschätzung und empfehlen ebenfalls zum Kauf. Elf Experten positionieren sich neutral und drei fordern sogar den Verkauf der Aktien.

Das...