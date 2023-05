GEA: Kursziel bei 44,88 EUR - Analysten empfehlen Kauf

Die Aktie von GEA verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,41% und summierte damit die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche auf ein Minus von -2,75%. Trotz dessen halten Bankanalysten an einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 44,88 EUR fest. Ein Potenzial für Investoren ergibt sich daraus in Höhe von +15,37%.

• GEA: Verlust innerhalb einer Woche bei -2,75%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 44,88 EUR

• Starker Kauf wird aktuell durch 6 Analysten empfohlen

Aktuell bewerten sechs Analysten die Aktie als stark kaufenswert. Fünf weitere sind ebenfalls optimistisch gestimmt und raten zum Kauf. Zehn Experten sprechen dagegen eine neutrale Empfehlung aus und drei davon sehen die Aktie sogar als Verkaufswert.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 3,58 stabil positiv. Alle genannten...