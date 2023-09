GEA: Kurspotenzial von +26,10% - Aktie unterbewertet

Die GEA-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,90 EUR und damit um +26,10% über dem aktuellen Kurs.

• Am 31.08.2023 legte GEA um -0,41% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,60 unverändert

• Analysten zeigen sich optimistisch

Am Dienstag verzeichnete die GEA-Aktie an der Börse einen Rückgang von -0,41%. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche können jedoch als positiv bezeichnet werden (+1,70%). Derzeit herrscht am Markt eine relativ optimistische Stimmung.

Das durchschnittliche Rating der Bankanalysten lautet “Kauf”. Konkret empfehlen sechs Experten den Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als aussichtsreich. Zehn Analysten halten ein Investment für angemessen und drei sprechen sich gegen die Aktie aus.

Fast die Hälfte (48%) aller Analysten bewerten die Aktie...