GEA: Kurspotenzial von +22,69% auf 44,88 EUR

Die Aktie des Maschinenbauers GEA ist derzeit laut Analystenmeinungen unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,88 EUR und bietet somit ein potenzielles Wachstum von +22,69%.

• Am 06.07.2023 verzeichnete die GEA-Aktie eine negative Entwicklung von -0,27%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,56

• Die Stimmung am Markt zeigt sich aktuell pessimistisch mit einem Rückgang in den letzten fünf Handelstagen um -4,52%

Obwohl das Potenzial für einen Anstieg besteht, sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Von insgesamt 25 Experteneinschätzungen erhält das Unternehmen sechs Empfehlungen zum Kauf und weitere fünf zur “Kauf”-Bewertung ohne Euphorie.

Im Gegensatz dazu positionieren sich elf Experten neutral mit der Bewertung “Halten” und drei sprechen sich für einen Verkauf aus.

Trotzdem haben optimistische...