GEA: Aufstrebender Aktienkurs - Mittelfristiges Kursziel bei 45,90 EUR

Die GEA-Aktie ist aktuell nicht zutreffend bewertet, so die einheitliche Meinung der Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,90 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +25,62%.

• GEA am 11.09.2023 mit einem Rückgang von -0,16%.

• Mittelfristiges Kursziel für GEA bei 45,90 EUR.

• Guru-Rating von GEA unverändert auf dem Niveau von 3,60.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Abwärtstrend um -0,16%. Diese Entwicklung steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der vergangenen fünf Tage Handelsgeschäft (+2.01%), was eine allgemeine Optimistische Stimmung am Markt hinterlässt.

Gleichzeitig gibt es jedoch Uneinigkeit bezüglich des aktuellen Trends unter Bank-Analysten. Während einige Experten optimistisch bleiben und das Rating als “Kauf” beibehalten , vertreten andere eine mehr neutrale Position...