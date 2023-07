GEA: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 44,88 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von GEA derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 44,88 EUR und bietet Anlegern ein Potenzial von +22,36%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie um -3,14%, was zu einer Gesamtperformance in den letzten fünf Handelstagen von -3,17% führte. Diese Entwicklung hat die bisherige Meinung der Experten jedoch nicht verändert: Sechs Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere fünf bewerten sie als “Kauf”. Elf Experten halten ihre Position für neutral (“halten”), während drei Analysten zur Vorsicht raten (“Verkauf”).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.56.

Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt +44%.