GEA: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 45,90 EUR

Die Aktie von GEA hat in der letzten Handelswoche insgesamt um +2,57% zugelegt und verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,38%. Dabei liegt das wahre Kursziel laut Bankanalysten bei 45,90 EUR – ein mittelfristiges Potenzial von +24,93%.

• Aktuelle Performance: GEA steigt um +0,38%

• Mittelfristiges Potenzial: Kursziel liegt bei 45,90 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3.60

Obwohl nicht alle Experten dieser Meinung sind und einige noch skeptisch bleiben – drei raten sogar zum Verkauf der Aktie -, teilen doch eine große Zahl an Analysten die optimistische Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating (insgesamt sechs). Sechs weitere bewerten die GEA als “optimistisch”, aber auch neutral (“halten”). Am vorsichtigsten zeigen sich zehn Experten mit einer Bewertung von “halten”. Alles in allem beträgt der Anteil positiver Ratings jedoch...