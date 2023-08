GEA: Analysten sehen Kursziel von 45,90 EUR

Die Aktie des Maschinenbauers GEA hat gestern an der Börse mit einem Plus von +0,46% abgeschlossen. Insgesamt beträgt die Performance in den letzten fünf Handelstagen allerdings -0,43%. Die Stimmung am Markt ist momentan neutral.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie nicht angemessen bewertet sei. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,90 EUR. Sollten sich die Experten durchsetzen können Investoren ein Potenzial von +23,49% erschließen.

Insgesamt bewerten aktuell 6 Analysten das Papier als “starker Kauf”, während 5 weitere es lediglich als “Kauf” einschätzen. Mit “halten” haben sich 11 Experten positioniert und nur drei halten einen Verkauf für angebracht.

Das Guru-Rating ist gegenüber dem Vormonat unverändert bei 3,56 geblieben.

Zusammenfassend:

– GEA schloss gestern mit einem Plus von +0,46%

– Mittelfristiges...