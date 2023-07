GEA: Analysten sehen Kursziel von 44,88 EUR

Am 17.07.2023 fiel der Kurs von GEA um -0,33%. Über die vergangene Handelswoche summiert sich das Minus auf -0,08%, was eine relativ neutrale Stimmung am Markt widerspiegelt. Das mittelfristige Kursziel für GEA beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten 44,88 EUR.

• GEA: Aktueller Kurs bei ca. 36,70 EUR

• Durchschnittliches Mittelfrist-Kursziel: 44,88 EUR (+22,26%)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,56

Sechs Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere als Kauf mit optimistischer Tendenz. Elf Experten positionieren sich neutral und empfehlen ein Halten des Wertpapiers. Drei Analysten empfinden den Verkauf der Aktie als ratsam.

Somit sind +44% der befragten Bankanalysten optimistisch gestimmt und bestärken in ihrer positiven Meinung auch das bewährte “Guru-Rating” (alt), welches...