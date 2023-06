GEA: Analysten sehen ein Kursziel von 44,88 EUR

Die GEA-Aktie wird derzeit von Experten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +18,70% höher als der aktuelle Preis.

• Am 22.06.2023 betrug die tägliche Veränderung -0,92%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 44,88 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,56 unverändert

Am gestrigen Tag hat sich GEA an den Finanzmärkten um -0,92% verschlechtert und die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage kumulieren auf einen Rückgang von -4,23%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Analysten gehen hingegen davon aus, dass das Potenzial für Investoren bei einem mittelfristigen Ziel von 44,88 EUR (ein Plus von +18.70%) gegeben ist. Allerdings teilen nicht alle Fachleute diese Meinung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

6 Analysten bewerten die Aktie positiv als “starker Kauf”, während weitere fünf eine optimistische Position...