GEA: Analysten sehen Kursziel von 44,88 EUR

Die Aktie von GEA konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,64% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Plus von insgesamt +1,34%. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig und sie schätzen die Aktie als unterbewertet ein.

• GEA: Am 31.05.2023 mit +0,64%

• Das Kursziel der Analysten liegt bei 44,88 EUR

• Guru-Rating von GEA bleibt das selbe mit 3,58

Das mittelfristige Kursziel für GEA beträgt laut Durchschnittswerten der Bankanalysten aktuell 44,88 EUR. Dies würde einem möglichen Aufwärtspotenzial von über +14% entsprechen. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch und es gibt auch kritische Stimmen.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf sie zumindest zum Kauf raten würden, halten sich zehn Experten eher...