GEA: Analysten sehen Kursziel bei 45,90 EUR

Die Aktie von GEA hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,07% verzeichnet. Gestern konnte die Aktie zudem um weitere +0,14% zulegen. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für GEA liegt bei 45,90 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies einem Kurspotenzial von +27,78% entsprechen. Von insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit 11 Experten die Aktie zu halten oder nehmen keine Position ein. Doch immerhin 11 Experten bewerten das Unternehmen als Kauf und sechs als starken Kauf.

Demnach sind noch immer +44,00% der Analysten optimistisch gestimmt. Auch der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestärkt eine positive Einschätzung des Unternehmens mit einem Wert von nunmehr 3,56 nach zuvor ebenfalls 3,56 Punkten.

Zusammenfassend lässt sich...