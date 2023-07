GEA: Analysten sehen Kursziel bei 44,88 EUR

Die Aktie von GEA hat gestern am Finanzmarkt um +0,66% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie eine positive Entwicklung von +1,08%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 44,88 EUR hat. Damit eröffnet sich laut ihrer Schätzung ein Potenzial für Investoren in Höhe von +17,18%.

• GEA steigt um +0,66%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 44.88 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,56 gleich

6 Analysten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal. Optimistisch betrachten weitere 5 Experten die GEA-Aktie und empfehlen “Kauf”. Eine neutrale Einstufung halten insgesamt 11 Analysten vor. Dem gegenüber stehen weiterhin drei Verkaufsempfehlungen.

Insgesamt liegen demnach immer noch überzeugende Einschätzungen zu der Aktie vor – dies...