GEA: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,68% - Kursziel bei 44,88 EUR

Die Aktie des Maschinenbauers GEA hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Am 16.06.2023 stieg der Kurs um weitere +0,23%. Damit bleibt die Stimmung am Markt relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von GEA bei 44,88 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +13,68%, wenn die Bankanalysten Recht behalten.

6 Analysten raten zum Kauf und 5 bewerten die Aktie als “Kauf”. Weitgehend neutral haben sich 11 Experten positioniert und nur noch drei sind der Meinung, dass man verkaufen sollte. Insgesamt sind somit immerhin noch +44,00 % der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bekannte Guru-Rating ALT wurde beibehalten.