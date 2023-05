GEA: Analysten sehen Kurspotential von +5,01%

Die Aktie von GEA wird derzeit nach Meinung vieler Analysten unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 44,88 €, was einem Potenzial von +5,01% entspricht.

• Am 04.05.2023 hat die GEA-Aktie -0,84% verloren

• Das aktuelle Kursziel beträgt 44,88 €

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,58 gleich

Am gestrigen Tag gab es einen Verlust von -0,84%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich jedoch ein Gewinn von +1,30% ansammeln.

Die Einschätzung der Analysten ist dabei positiv: Sechs Experten empfehlen einen starken Kauf der Aktie und weitere sechs setzen auf “Kauf”. Elf Analysten halten sich neutral und drei sind skeptisch und raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bestätigt diese positive Tendenz und bleibt bei 3,58 unverändert.