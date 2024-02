GEA Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Gea liegt mit 14,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Branchenvergleich beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" aktuell 55 Prozent. Diese verhältnismäßig niedrige Kennzahl führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Gea liegt derzeit bei 2,56 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Gea im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent erzielt, was 11,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" bei 2,83 Prozent, wobei Gea aktuell 11,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Gea eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.