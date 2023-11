GEA Aktie: Ein wahrer Champion!

In den letzten zwei Wochen wurde Gea von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Darüber hinaus wurden 5 positive und 3 negative Signale identifiziert, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Stimmung rund um Gea anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Aktivität im Netz aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit auch in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13,22 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Gea 13,22 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies um 59 Prozent niedriger. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was bedeutet, dass Gea unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,83 Prozent erzielt, was 15,15 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 3,07 Prozent, wobei Gea aktuell 15,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.