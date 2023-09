GEA Aktie: Das wahre Kursziel

Die GEA-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt bei 45,90 EUR – eine Steigerung um +29,84% vom aktuellen Niveau.

• Am 22.09.2023 verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,65%

• Das mittelfristige Kursziel von GEA beträgt 45,90 EUR

• 6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

Am Vortag konnte die GEA-Aktie an der Börse ein Plus von +0,65% verbuchen. Der Trend in den letzten fünf Handelstagen zeigt jedoch einen Verlust von -1,89%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend eher pessimistisch.

Dennoch halten Experten das Potential für deutlich höhere Kurse für gegeben: Im Durchschnitt bewerten Bankanalysten das wahre Kursziel auf 45,90 EUR und somit eine Steigerung um fast ein Drittel des aktuellen Niveaus. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach einem...