GEA: Aktie unterbewertet - Kursziel von 44,88 €

Die GEA-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 44,88 € und das damit verbundene Risiko liegt bei -4,90%.

• Am 03.05.2023 legte die Aktie um +0,35% zu

• Guru-Rating bleibt mit 3,58 unverändert

• Kaufempfehlungen von insgesamt sechs Analysten

In den letzten fünf Handelstagen konnte ein positiver Trend beobachtet werden, der sich am gestrigen Tag fortsetzte (+0,35%). Die Bewertung durch Bankanalysten zeigt eine uneinheitliche Meinungsbildung auf: Sechs sehen die Aktie als starkes Kaufsignal an. Ebenso viele sind optimistisch und bewerten sie mit “Kauf”. Elf Experten empfehlen “Halten” und drei vergeben ein Verkaufssignal.

Das Guru-Rating liegt weiterhin bei 3,58 Punkten.