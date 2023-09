GEA: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 45,90 EUR

Am gestrigen Tag konnte die GEA mit einem Plus von +0,65% eine leichte Aufwärtsentwicklung verzeichnen. Betrachtet man allerdings den Verlauf der vergangenen fünf Handelstage wird ersichtlich, dass die Aktie einen Rückgang von -1,89% erfahren hat und sich somit in einer eher pessimistischen Phase befindet.

Dennoch gehen Experten davon aus, dass das wahre Kursziel für die GEA-Aktie bei 45,90 EUR liegt. Dies würde im Vergleich zum aktuellen Preis ein Potenzial von +29,84% bedeuten.

Aktuell haben sechs Bankanalysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie gegeben. Sechs weitere Analysten bewerten sie als “Kauf”. Zehn Experten vergeben für das Wertpapier das Rating “halten” und drei empfehlen den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.60 Punkten. Insgesamt zeigen damit fast die Hälfte der Analysten (+48%) weiterhin...