GEA Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Maschinenbaukonzern Gea wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,3 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Gea festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Industriebranche hat die Gea-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent erzielt, was 13,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt 6,13 Prozent, und Gea liegt derzeit 14,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gea-Aktie derzeit bei 36,2 EUR verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 37,96 EUR und hat damit einen Abstand von +4,86 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Signal bewertet, da der GD50 derzeit bei 36,81 EUR liegt.

Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der verschiedenen Analysen insgesamt eine neutrale Einschätzung der Gea-Aktie.