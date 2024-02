GEA Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Gea ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer generell positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 3 schlechte und 4 gute Signale, wodurch insgesamt eine "Gut" Empfehlung abgeleitet werden kann.

Bei der technischen Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Gea-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 36,58 EUR mit dem aktuellen Kurs (37,1 EUR) eine Abweichung von +1,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +4,21 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Gea mit 2,8 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,41, was 57 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Gea-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.