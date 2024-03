GEA Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Aktienkurs von Gea hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" eine Unterperformance von 13,61 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,13 Prozent, wobei Gea aktuell 14,84 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Gea-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die analytische Seite zeigt, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich wird die Gea-Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,3 als unterbewertet angesehen. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.