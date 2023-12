GEA Aktie: Das kann sich sehen lassen!

In den letzten Wochen wurde bei Gea eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen registriert wurde. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt.

Die Aktie von Gea wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 13,41 insgesamt 57 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 31,45 beträgt.

Die Diskussionen rund um Gea in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch positive Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Gea-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 6,88 und der RSI25 liegt bei 21,92, was zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.