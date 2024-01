GEA Aktie: Ein handfester Grund

Die Gea-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 36,22 EUR gehandelt, was +4,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -2,42 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutralen" Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Gea derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der "Maschinen"-Branche liegt. Daraus ergibt sich aus heutiger Sicht ein neutrales Investment, das von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gea-Aktie derzeit einen Wert von 79 aufweist, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Gea-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was 18,3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 8,23 Prozent, wobei Gea derzeit 19,52 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.