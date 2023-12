GEA Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Gea im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie-Aktien eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt hat, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Maschinen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,34 Prozent, wobei Gea mit 16,63 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedriger Wert darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" mit einem durchschnittlichen KGV von 30, liegt das KGV von Gea bei 13,41, was 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Gea eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet, wobei sechs Handelssignale identifiziert wurden, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gea mit 2,8 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent in der Maschinen-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.