GEA Aktie: Das gab es noch nie!

Die Gea-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,09 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 39,67 EUR, was einem Unterschied von +9,92 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 37,25 EUR liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +6,5 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance hat die Gea-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 12,36 Prozent gestiegen sind, liegt die Gea-Aktie mit einer Underperformance von -18,06 Prozent deutlich zurück. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,11 Prozent erreichte, liegt die Gea-Aktie mit einer Unterperformance von 14,8 Prozent hinter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Gea-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauf- oder Überverkauf-Tendenzen und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Gea-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Gea in den sozialen Medien und deutet auf einen positiven Trend hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Häufigkeit der Beiträge zu Gea in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.