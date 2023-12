GEA Aktie: Das gab es noch nie!

Derzeit wird die Aktie von Gea als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Gea nur 13,41 Euro gezahlt, was 57 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies führt zu einer Bewertung des Titels als "Gut" auf Basis des KGV.

Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie liegt bei 37,4 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 36,86 EUR, was einem Abstand von -1,44 Prozent zur GD200 entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 33,93 EUR zeigt sich jedoch ein positives Signal mit einer Differenz von +8,64 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Eine Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergab 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt wird eine positive Anleger-Stimmung festgestellt.

In Bezug auf die Dividende weist Gea eine Dividendenrendite von 2,8 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung der Aktie von Gea basierend auf dem KGV, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und der Dividendenrendite.