GEA Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und zeigt an, ob sie überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen hatte die Gea-Aktie einen RSI-Wert von 2, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI-Wert von 47,92 ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Alles in allem ergibt sich daher laut RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gea.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Gea mit 2,8 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Maschinen-Branche erhält die Gea-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Gea in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent, während ähnliche Unternehmen der Branche im Durchschnitt um 5,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -16,72 Prozent im Branchenvergleich und einer mittleren Rendite von 5,01 Prozent im Industrie-Sektor, wobei Gea 16,3 Prozent hinter dem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Gea-Aktie auf Social Media zeigen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die geringe Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Gea-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating, eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich der Aktienkursentwicklung, des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.