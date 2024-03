GEA Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI für die Gea-Aktie liegt bei 52,22, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45 für die Gea, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Gea-Aktie auf beiden langfristigen (200-Tage-Durchschnitt) und kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Basiswerten nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Gea-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Gea-Aktie mit einer Dividendenrendite von 2,56 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,02%) auf. Aus diesem Grund erhält die Gea-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gea-Aktie einen Wert von 14,46, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Gea-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.