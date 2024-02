GEA Aktie: Was könnte passieren?

Die Gea-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,46 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gea derzeit mit 2,56 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Gea. Die Anleger haben verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Gea-Aktie eine Performance von -8,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,26 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,96 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Gea um 11,83 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.