GEA Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Gea wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende hat Gea derzeit eine negative Differenz von -0,34 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gea-Aktie sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -3,69 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,91 Prozent aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gea-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Gea daher in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, Dividendenpolitik, technische Analyse und den Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.