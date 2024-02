GEA Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Gea-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Dynamik des Aktienkurses zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Ausprägung von 31,71 und für den RSI25 einen Wert von 39,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen 12 Monaten beträgt die Performance der Gea-Aktie -8,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,26 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,96 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Im "Industrie"-Sektor hatte Gea eine Unterperformance von 11,83 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gea bei 36,35 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,37 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt erhält die Gea-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs sowie der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".