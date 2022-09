GEA-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Niemand Geringeres als JPMorgan hat sich erst in jüngster Vergangenheit mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und eine Analyse erstellt. Dabei wurden die Aktien des Anlagenbauers herabgestuft. So geht Analyst Akash Gupta von einer schwächeren Auftragslage aus. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die GEA-Aktie jetzt zu kaufen. Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob… Hier weiterlesen