GEA Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Maschinenhersteller Gea wird laut fundamentalen Analysen derzeit als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,56 deutet darauf hin, dass die Aktie günstiger ist als der Durchschnitt in der Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 31,84, was einem Unterschied von 57 Prozent entspricht. Deshalb wird die Aktie als "Gut" empfohlen.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen nicht viel verändert. Weder gab es übermäßig positive noch negative Diskussionen über Gea in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht wesentlich höher oder niedriger als normal. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Gea-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 39 EUR liegt. Der Unterschied beträgt -16,46 Prozent. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit -7,02 Prozent Abweichung darunter. Aus diesem Grund wird die Gea-Aktie in der technischen Analyse ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Gea eine Rendite von 2,8 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.