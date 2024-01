GEA Aktie: Pleite oder Chance?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Gea ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 46,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,75 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gea-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 36,78 EUR, was den letzten Schlusskurs (36,08 EUR) auf ähnlichem Niveau zeigt (Unterschied -1,9 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (35,28 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,27 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Gea-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Gea eine Performance von -11,29 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -17,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 5,84 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance mit einer Unterperformance von 16,4 Prozent unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 5,11 Prozent im letzten Jahr hatte. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei Gea konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Gea daher auch auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.