GEA Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet hat interessante Ausprägungen bei der Gea Aktie gezeigt. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da es weniger Aktivität gibt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Gea Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 30,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,16 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,24 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt hingegen nur bei +2,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat die Gea Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,96 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Gea-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.