GEA Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Gea-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet, wobei der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,61 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 35,23 EUR weicht um -6,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (33,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,66 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Gea eine Dividendenrendite von 2,8 % auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,46 Prozentpunkten bedeutet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wurde auch in Betracht gezogen, wobei überwiegend positive Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen festgestellt wurden. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Gea aufgegriffen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung. Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Gea im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,29 Prozent erzielt, was 14,14 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 3,92 Prozent, wobei Gea aktuell 15,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.