GEA Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gea beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Gea im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie eine Rendite von 2,56 % aus, was 0,56 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 3,11 %. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde über Gea in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Fokus standen, wodurch Gea insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentimentsbarometer erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gea-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,41 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (37,26 EUR) weicht somit um +2,33 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,53 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gea-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.