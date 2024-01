GEA Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Gea beträgt das aktuelle KGV 13, während vergleichbare Unternehmen aus der "Maschinen" - Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Somit ist Gea aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gea aktuell auf 36,91 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 35,46 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,93 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 35,18 EUR, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz, zeigen eine langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In Bezug darauf hat die Aktie von Gea in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für Gea führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Gea nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Maschinen. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".