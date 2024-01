GEA Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Gea-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs für die letzten 200 Handelstage bei 37,18 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 36,12 EUR weicht um -2,85 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 34,56 EUR nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Gea-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Gea mit einem Wert von 13,41 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,47, was einen Abstand von 57 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Diskussionintensität im Internet langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Rendite der Gea-Aktie mit -11,29 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,13 Prozent, während Gea mit 19,42 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.