GEA Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Einschätzung einer Aktie kann durch die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet beeinflusst werden. In diesem Fall zeigt die Analyse von Gea interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Gea in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ist dies eine Underperformance von -14,78 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Gea mit einer Unterperformance von 13,51 Prozent schlechter. Dadurch erhält Gea ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Gea mit einer Ausschüttung von 2,56 % leicht unter dem Branchendurchschnitt Maschinen (3,05 %). Die Differenz von 0,5 Prozentpunkten führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gea mit einem Wert von 14,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Maschinen" liegt bei 33, was einer Differenz von 57 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut"-Rating.