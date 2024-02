GEA Aktie: Es geht auch anders!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild für die Gea-Aktie: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir diese als "Neutral" bewerten. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger über das Unternehmen in etwa derselben Menge wie üblich diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Aktienkurs von Gea verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor 13,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Maschinen"-Branche liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 6,07 Prozent um 14,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Aspekten sehen wir Gea im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet an. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,46, was einen Abstand von 55 Prozent zum Branchen-KGV von 32,23 ergibt. Auf dieser Grundlage erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite auf Basis des aktuellen Kursniveaus 2,56 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,11) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Gea als "Neutral" bewertet. Bei der Dividendenrendite steht die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.