GEA Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Gea wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Gea weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Gea weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung beurteilt. In Bezug auf Gea zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gea zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Gea bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Gea liegt derzeit bei 2,8 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Gea mit 36,55 EUR aktuell +6,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.