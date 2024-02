GEA Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das deutsche Industrieunternehmen Gea wird aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche (mit einem KGV von 31,9) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Gea-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Gea in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,7 Prozent verzeichnen. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien in der Maschinenbranche im Durchschnitt um 3,17 Prozent, was zu einer Underperformance von -11,87 Prozent für Gea führt. Auch im Vergleich zum Industriesektor lag die Rendite von Gea um 11,8 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gea bei 36,37 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 37,47 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 36,13 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Gea-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 9,64, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 42,2 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.