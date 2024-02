GEA Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Gea verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -16,72 Prozent darstellt. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 5,43 Prozent in der Branche hat Gea also schlechter abgeschnitten. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 5,01 Prozent über der von Gea, die um 16,3 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Das Unternehmen erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +4,91 Prozent eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gea bei 13,41, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,09 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Gea. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über das Unternehmen führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.