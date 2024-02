GEA Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Unternehmen Gea wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,46, was einem Abstand von 55 Prozent unter dem Branchen-KGV von 32,23 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Gea-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,7 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 13,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt (4,57 Prozent) entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 6,07 Prozent, wobei Gea derzeit 14,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Gea-Aktie mit 37,66 EUR aktuell +3,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,75 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Gea-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,56 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 3,11). Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.