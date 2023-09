GEA-Aktie: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 45,90 EUR

Die GEA Group AG hat am gestrigen Handelstag an der Börse -0,16% verloren. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch um +2,01% zulegen und zeigt sich damit relativ optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die GEA-Aktie laut Durchschnittswert der Bankanalysten bei 45,90 EUR. Dies würde ein Potential von +25,62% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem positiven Trend in den letzten Tagen.

Insgesamt empfehlen zurzeit sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs Experten sehen sie als kaufenswert an. Zehn weitere Experten halten sich neutral mit einer Bewertung als “halten”. Nur drei Analysten raten dazu die Aktie zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Wert von 3,60.