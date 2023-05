GEA-Aktie: Analysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial von +11,31%

Die GEA-Aktie hat gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und einen Anstieg von +0,72% verzeichnet. Die Summe der Ergebnisse aus den vergangenen fünf Handelstagen ergibt einen neutralen Trend mit einem Plus von 0,17%. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 44,88 EUR auf – das entspricht einem Potenzial von +11,31%.

• GEA: Am 18.05.2023 mit +0,72%

• Das Kursziel der Analysten liegt bei 44,88 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

Ein Großteil der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf oder zumindest zum Halten. So haben sechs Experten die Aktie als “stark kaufen” bewertet und weitere fünf setzen sie auf “kaufen”. Zehn weitere Experten geben ein Rating von “halten”, während drei Experten zum Verkauf raten.

Das positive...