GEA Aktie: Am Scheideweg

Die Dividendenrendite von Gea liegt mit 2,56 % gegenüber dem branchenüblichen Durchschnitt von 2,94 % um 0,38 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" aufgrund des leicht niedrigeren Ertrags.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 39,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Gea weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 42,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Gea-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,09 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,06 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 37,31 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating für Gea auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Gea-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,7 % erzielt, was 15,46 % unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Maschinen" liegt Gea 18,85 % unter der jährlichen Durchschnittsrendite von 13,15 %. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.